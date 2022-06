La Francia alle urne. Macron reggerà l’urto? (Di venerdì 10 giugno 2022) Gli elettori francesi, non ancora smaltita la sbornia delle presidenziali, il 12 e 19 giugno saranno chiamati a rinnovare i 577 deputati dell’Assemblea Nazionale. Emmanuel Macron attende fiducioso, ancorché con qualche apprensione, la conferma del suo successo, pur immaginando che sarà più difficile. Il meccanismo elettorale è complesso e lascia larghi margini alle coalizioni sia al primo che al secondo turno. I deputati, infatti vengono eletti in collegi uninominali a doppio turno. Al primo prevale chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi e i suffragi di almeno il 25% degli elettori. Se nessuno raggiunge tali soglie, la domenica successiva i candidati che hanno ottenuto almeno il 12% dei consensi rispetto al totale dell’elettorato, e non dei votanti, si cimentano in un secondo turno nel quale vince chi prende il maggior numero di voti: ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 giugno 2022) Gli elettori francesi, non ancora smaltita la sbornia delle presidenziali, il 12 e 19 giugno saranno chiamati a rinnovare i 577 deputati dell’Assemblea Nazionale. Emmanuelattende fiducioso, ancorché con qualche apprensione, la conferma del suo successo, pur immaginando che sarà più difficile. Il meccanismo elettorale è complesso e lascia larghi marginicoalizioni sia al primo che al secondo turno. I deputati, infatti vengono eletti in collegi uninominali a doppio turno. Al primo prevale chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi e i suffragi di almeno il 25% degli elettori. Se nessuno raggiunge tali soglie, la domenica successiva i candidati che hanno ottenuto almeno il 12% dei consensi rispetto al totale dell’elettorato, e non dei votanti, si cimentano in un secondo turno nel quale vince chi prende il maggior numero di voti: ...

