La figlia è dipendente da Instagram | i genitori fanno causa a Meta ' Problemi mentali e disturbi alimentari'

La figlia è diventata dipendente da Instagram e loro hanno citato in giudizio Meta. È accaduto a New York dove una ragazza di 19 anni ha riportato gravi disturbi da dipendenza da social. I genitori, ...La testimonianza Kathleen Spence , che ha anche un figlio di 13 anni, ha descritto i cambiamenti che lei e suo marito hanno visto nella loro figlia negli anni successivi. 'Quando Alexis ha iniziato ... Figlia dipendente da Instagram, i genitori fanno causa a Meta: «Ha avuto disturbi alimentari e problemi mental arrabbiata e ha tentato il suicidio" La figlia è diventata dipendente da Instagram e loro hanno citato in giudizio Meta. È accaduto a New York dove una ragazza di 19 anni ha riportato gravi disturbi ...