La figlia di Gassman | «papà era sonnambulo | la nonna gli faceva fare i compiti in quelle condizioni»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il Fatto quotidiano intervista Paoladell’indimenticato Vittorio. “Non riuscirono a parlarsi”. Quando, signora Paola? L’ultima volta che si videro. Ugo Tognazzi e mio padre, ormai divorati dalla depressione, comunicarono con gli sguardi. Restarono in silenzio. Cosa disse suo padre prima di andarsene? Il cuore gli stava cedendo, era in ospedale. Al telefono soffiò: “Ci vediamo domani, per la farsa del tuo falso compleanno”. Si spense poco dopo. Farsa? Sono nata il 29 giugno, ma all’anagrafe, distratto da un copione, sostenne fossi venuta al mondo il 28. Dimenticò pure di firmare con due n, da cui il mio cognome, diversamente dai miei fratelli. Poi lui, in America, cambiò il suo. Il mal di vivere lo schiacciava. Per via di una madre che aveva voluto recitasse. Era un adolescente ...