(Di venerdì 10 giugno 2022) La storiella del ripescaggio dell’Italia – che sarebbe stato impossibile in ogni caso – finisce. Laha respinto ildelal. Ilpotrà naturalmente fare appello, ma è molto diffiche alla fine gli venga data ragione. ÚLTIMO MOMENTO:falló a favor de Ecuador por el caso Castillo y Chile se queda sin Mundial La Roja podrá apelar, pero ya pinta muy difícil Más información https://t.co/iQYFspyXbw pic.twitter.com/pd2oZ6CD2A — Diario Olé (@DiarioOle) June 10, 2022 La nota della Federcalcio: “La Commissione Disciplinareha preso la sua decisione in relazione alla potenziale ineleggibilità del giocatore Byron David Castillo Segura in ...

Pubblicità

napolista : La Fifa respinge il ricorso del Cile, l’#Ecuador resta al Mondiale Arriva la nota ufficiale della Federcalcio mond… - SportRepubblica : Italia, sfuma il sogno del ripescaggio: la Fifa respinge il ricordo del Cile, in Qatar va l'Ecuador [aggiornamento… - Virus1979C : #Calcio, Fifa respinge ricorso del Cile, Ecuador ai Mondiali. E svanisce anche l'ipotesi ripescaggio Italia. -

Kiev si sveglia sotto attacco, mentre l'Ucrainala proposta di Putin per sbloccare il ... ha detto di aver parlato, oltre che con il presidente, con i vertici die Uefa per trovare un ...... Infantino, Ceferin e il resto della comitivae Uefa, lontani da tutto, come sempre. Colpe specifiche, immagine patetiche di un governo chela superleague nel nome del popolo ma non è ...(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il Comitato Disciplinare della Fifa ha respinto il ricorso del Cile, confermando la partecipazione dell'Ecuador alla fase finale dei prossimi Mondiali in Qatar. Lo ha reso noto ...Non ci sarà alcun ripescaggio, l’Ecuador può partecipare regolarmente ai Mondiali in Qatar. La Commissione Disciplinare della Fifa ha respinto il ricorso del Cile che aveva denunciato la posizione del ...