'La dolce vita', ecco il tormentone estivo di Fedez, Tananai e Mara Sattei (Di venerdì 10 giugno 2022) Precipita al settimo posto l'ex One Direction Harry Styles: il brano, la cui uscita è stata accompagnata da un video già diventato virale, si intitola "As It Was". Ottava posizione occupata da Elodie ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 10 giugno 2022) Precipita al settimo posto l'ex One Direction Harry Styles: il brano, la cui uscita è stata accompagnata da un video già diventato virale, si intitola "As It Was". Ottava posizione occupata da Elodie ...

Pubblicità

Fedez : LA DOLCE VITA fuori stasera all’una di notte ???????????? - TamaraPetragal2 : @moonatarix Ora fatemelo dire, Nu è ciò di cui Zee aveva bisogno! Da quando è arrivato nella sua vita è sempre sorr… - ElisaDiGiacomo : @amicii_news Io non me la ricordo, preferisco Bagno. Per me la migliore è La Dolce Vita - DetFrankFrank : @DrPopCultureBG La Dolce Vita - avsix : La Dolce vita -