La decisione Ue sulle auto condanna il biofuel. I dubbi di Nicolazzi (Di venerdì 10 giugno 2022) La decisione europea certifica il cobalto ma condanna il biofuel. Così a Formiche.net Massimo Nicolazzi, docente di Economia delle risorse energetiche presso l’Università di Torino ed ex manager di Lukoil ed Eni, autore de “L’elogio del petrolio” per Feltrinelli, che analizza a fondo la decisione dell’Ue di dire addio entro il 2035 a diesel e benzina, aprendo di fatto a uno scenario che vedrebbe il settore elettrico principale protagonista: con pro e contro “geopolitici”. Lo stop europeo a diesel e benzina nel 2035 è sostenibile? Di questo parleremo nel 2035, nel senso che sicuramente rappresenta un blocco delle nuove immatricolazioni. Vuole tendenzialmente dire, anche fine di rivalutare l’oggetto, che è un po’ difficile che se tu compri una macchina dopo il 2030 la comprerai benzina o ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 giugno 2022) Laeuropea certifica il cobalto mail. Così a Formiche.net Massimo, docente di Economia delle risorse energetiche presso l’Università di Torino ed ex manager di Lukoil ed Eni,re de “L’elogio del petrolio” per Feltrinelli, che analizza a fondo ladell’Ue di dire addio entro il 2035 a diesel e benzina, aprendo di fatto a uno scenario che vedrebbe il settore elettrico principale protagonista: con pro e contro “geopolitici”. Lo stop europeo a diesel e benzina nel 2035 è sostenibile? Di questo parleremo nel 2035, nel senso che sicuramente rappresenta un blocco delle nuove immatricolazioni. Vuole tendenzialmente dire, anche fine di rivalutare l’oggetto, che è un po’ difficile che se tu compri una macchina dopo il 2030 la comprerai benzina o ...

Pubblicità

ElianoReale : @alexfuse @freedomclub_tk Circa 85€, un salasso 20 anni fa, la mia zona fu tra le prime ad essere cablate, con la 1… - CarloF0554ti : Avete presente Forza Italia, partito di destra *ma* europeista DOC? Beh, Tajani, parlamentare UE di FI-PPE, nonché… - LuckaeBrainRot : RT @miujic: quando dico che kaeya porta sulle spalle il peso di tutta la lore di genshin non scherzo perché altrimenti come si spiega la vo… - tisthedamnFra : RT @bluemoovn__: questa decisione di non mettere tutte le canzoni sulle piattaforme streaming tremenda non li perdonerò mai - bluemoovn__ : questa decisione di non mettere tutte le canzoni sulle piattaforme streaming tremenda non li perdonerò mai -