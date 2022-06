(Di venerdì 10 giugno 2022) L’attore romanoha recentemente pubblicato, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, un fotomontaggio del contestato articolo del Corriere della Sera sulla cosiddettadi proscrizione deiPutin italiani, modificandone completamente il titolo (da «La rete di Putin in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca» a «La rete diin Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Washington») e sostituendo personaggi come Giorgio Bianchi e Alessandro Orsini con David Parenzo e Fabio Fazio. La pubblicazione del fotomontaggio fa seguito agli attacchi al Corriere della Sera, accusato di aver diffuso unadi proscrizione basata sul falso, in quanto smentita sia dal Presidente del Copasir Adolfo Urso che ...

-

La contro-lista satirica dei "filo Biden" pubblicata da Enrico Montesano