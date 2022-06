La commissione d’inchiesta sull’assalto a Capitol Hill punta su Trump (Di venerdì 10 giugno 2022) La prima delle 6 udienze del Congresso sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori di Trump, ha fatto il suo debutto televisivo in prima serata. Dopo più L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 giugno 2022) La prima delle 6 udienze del Congressoal Campidoglio del 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori di, ha fatto il suo debutto televisivo in prima serata. Dopo più L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

fabiochiusi : Per trovare notizia della commissione d'inchiesta che accusa Trump di avere orchestrato un colpo di Stato negli USA… - Radio1Rai : #Usa L'ex presidente #Trump ha incoraggiato l'assalto del 6 gennaio 2021 a #CapitolHill mettendo in pericolo la dem… - borghi_claudio : @DunBo71 @Paolocogorno Se vuole le dico un'altra cosa ma è così. Una commissione d'inchiesta deve avere almeno due… - AndreaMarano11 : La commissione d'inchiesta sull'assalto a Capitol Hill punta su Trump il manifesto - CasaPrand : RT @Radio1Rai: #Usa L'ex presidente #Trump ha incoraggiato l'assalto del 6 gennaio 2021 a #CapitolHill mettendo in pericolo la democrazia.… -