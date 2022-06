(Di venerdì 10 giugno 2022) Fine di un'epoca. Il denaro a costo zero sarà presto solo un ricordo. La Banca centrale europea alzerà il tasso didell'Eurosistema a luglio dello 0,25%. Unanecessaria per contrastare il livello di inflazione che, nell'Eurozona, ha raggiunto l'8,1% a maggio 2022. E non è finita. La Eurotower si aspetta inoltre di «re nuovamente ia settembre». L'effetto non sarà solo sui mercati finanziari ma anche sui consumatori che vedranno crescere il costo di mutui e prestiti. La corsa continuerà.settembre «ci si attende che un ritmo graduale, ma sostenuto, di ulteriori aumenti sarà appropriato». «I dati ci dicono che l'inflazione resterà molto alta per un po' di tempo e che la moderazione dei prezzi dell'energia, la ripresa della produzione industrialela ...

Advertising

masterofmate : RT @simonesilvan1: E così dopo la #Benzina alle stelle, il #carobollette ,l’inflazione al 6% La #BCE da luglio alza anche i #tassi e schizz… - tempoweb : La #Bce alza i tassi di interesse, cosa succede dopo la mossa di #Lagarde #inflazione #19giugno… - Stefano_Lupus : RT @simonesilvan1: E così dopo la #Benzina alle stelle, il #carobollette ,l’inflazione al 6% La #BCE da luglio alza anche i #tassi e schizz… - GFabrygherardi : RT @simonesilvan1: E così dopo la #Benzina alle stelle, il #carobollette ,l’inflazione al 6% La #BCE da luglio alza anche i #tassi e schizz… - Ilaria89965081 : RT @simonesilvan1: E così dopo la #Benzina alle stelle, il #carobollette ,l’inflazione al 6% La #BCE da luglio alza anche i #tassi e schizz… -

Lafa il suo mestiere che è tenere l'inflazione intorno al 2%. A differenza della Federal Reserve non ha il compito di assicurare anche la massima occupazione possibile. E qui la parola passa ...Dopo 11 anni lainverte la rotta e avvia la stagione del rialzo dei tassi di interesse, abbassa in modo ...legati alla pandemia sono scesi ma quelli legati alla guerra sono significativi ele ...Fine di un’epoca. Il denaro a costo zero sarà presto solo un ricordo. La Banca centrale europea alzerà il tasso di interesse ...Le decisioni della Bce creano non pochi problemi per l'Italia, cui non resta ora che aggrapparsi al Pnrr di non facile realizzazione ...