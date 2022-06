Kiev lancia l’allarme all’Occidente | “Finite le munizioni Mandateci le armi o perderemo”

(Di venerdì 10 giugno 2022) La guerra di logoramento nel Donbass inizia ad avere costi pesanti, sia in termini di vite umane che per ciò che riguarda l’equipaggiamento militare.: «Questa è una guerra di artiglieria, e in termini di artiglieria stiamo perdendo. Tutto ora dipende dalleche l’Occidente ci dà».arriva dal vice capo dell’intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky, che al Guardian ha dichiarato: «L’Ucraina ha un pezzo di artiglieria ogni 15 pezzi russi. I nostri partner occidentali ci hanno consegnato il 10 per cento di quanto dovevano». Il vicecapo dell’intelligence militare continua: «Stiamo utilizzando tra i 5 e i 6 mila proiettili al giorno, abbiamo quasi finito tutte le, e stiamo usando i proiettili 155 standard Nato. L’Europa ci sta consegnando ...

