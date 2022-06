Katia Ricciarelli opinionista del Gf? Ecco la verità

Advertising

zazoomblog : Katia Ricciarelli non era mai successo prima: la situazione è alquanto difficile ora - #Katia #Ricciarelli… - zazoomblog : Katia Ricciarelli la notizia è tristissima: purtroppo non la vedremo più lì La tristezza dei fan - #Katia… - chiara_sciuto : Nonna cate è la nostra Katia ricciarelli - infoitcultura : Alfonso Signorini smentisce le ultime voci su Katia Ricciarelli - MartinaViotto2 : RT @teamsopranini: katia ricciarelli -

Nei giorni scorsi, infatti, si è diffusa l'indiscrezione che vedevacome prossima opinionista al reality. La soprano è stata una delle concorrenti più in vista della passata ...... tra i nomi al vaglio della trasmissione ci sarebbero anche quelli di Alex Belli, Davide Silvestri, Lulù Selassié, Guenda Goria e. Personalità diverse tra loro ma tutte molto ...Tutti i fans dell’ex di Pippo Baudo hanno ricevuto una bruttissima notizia. Nonostante le loro speranze, per lei non c’è stato nulla da fare La famosa cantante italiana è tornata quest’anno a far ...La notizia della non partecipazione di Katia Ricciarelli venne spoilerata dalla pagina Instagram “Pipol Tv“: “Al contrario dei rumors (infondati) Katia Ricciarelli non farà parte del cast del reality ...