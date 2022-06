Katia Ricciarelli a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Andreotti e il processo per mafia? Era fantastico, non ho mai creduto che fosse quel tipo d’uomo” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Giulio Andreotti e la prescrizione per mafia? Non ci ho mai creduto, era un uomo fantastico e ironico”. Così Katia Ricciarelli, ospite de La Confessione di Peter Gomez venerdì 10 giugno alle 22.45 su Nove sul sette volte presidente del Consiglio che il soprano ha conosciuto personalmente e molto apprezzato, tanto da candidarsi nel 2011 con Democrazia europea, una sorta di partitino messo in piedi da Sergio D’Antoni e dallo stesso Andreotti. “Che ricordo ha di lui?”, ha chiesto Gomez. “fantastico. Era un uomo simpatico, aveva un senso dell’ironia incredibile”, ha risposto l’artista veneta. “Ho anche letto che Pippo Baudo fosse molto legato ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) “Giulioe la prescrizione per? Non ci ho mai, era un uomoe ironico”. Così, ospite de Ladivenerdì 10 giugno alle 22.45 susul sette volte presidente del Consiglio che il soprano ha conosciuto personalmente e molto apprezzato, tanto da candidarsi nel 2011 con Democrazia europea, una sorta di partitino messo in piedi da Sergio D’Antoni e dallo stesso. “Che ricordo ha di lui?”, ha chiesto. “. Era un uomo simpatico, aveva un senso dell’ironia incredibile”, ha risposto l’artista veneta. “Ho anche letto che Pippo Baudomolto legato ad ...

