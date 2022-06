“Kandinskij” è il nuovo singolo di Hera

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dal 10 giugno 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “” (Navaho Music/Artist First), ildi, estratto dall’EP “Mandala” uscito in digitale il 27 maggio. Il brano “” che porta la firma della stessae dell’autore e produttore Marco Canigiula, racconta di un viaggio nel proprio inconscio, probabilmente un sogno e la sua conseguente analisi. È un po’ come quando apri gli occhi al mattino e non comprendi bene se ciò che hai appena vissuto è reale o solamente il frutto acerbo della tua immaginazione. Spiega l’artista a proposito del brano: “Con questa canzone, vorrei invitare l’ascoltatore ad esplorare nuove possibilità, a scontrarsi con i cliché, a viaggiare con la propria immaginazione. Bisognerebbe un po’ tutti vivere rompendo gli schemi, ...

... tanto figurativa quanto astratta (e in questo è del tutto parallelo a), ha un fondo ... Per lui, evoluzione significava un accumulo di nuove esperienze che conducono a unlivello di ...Trae Skrjabin vi è un legame noto, dovuto alla ricerca che entrambi fecero sulla ... la componente astratta e neoclassica evocata dalla partitura diviene la motivazione creativa del...