Juventus | procede spedita la trattativa Pogba… nonostante il PSG

(Di venerdì 10 giugno 2022)per il meglio lache potrebbe portare, sempre più probabilmente, Paul Pogba nuovamente a vestire la maglia della. I contatti tra la dirigenza bianconera e l’agente Rafaela Pimenta sono incessanti per definire tutti i dettagli del contratto. Lo sforzo economico è stato fatto e l’offerta è sul tavolo da settimane: 8 milioni di euro l’anno più bonus e un progetto tecnico che ruoterà attorno al calciatore francese. Laè fiduciosa vista la disponibilità dichiarata alla dirigenza dallo stesso calciatore, lusingato dalla centralità che andrebbe a ricoprire in bianconero. Manca ancora qualche giorno per la definizione della, ma tuttoper il meglio e da Torino continua a filtrare ottimismo. Pericolo PSG Ansa Paul Pogba e Presnel ...

Pubblicità

MarcelloChirico : Kostic ???? ?? #Juventus Trattativa procede e accordo con @Eintracht possibile sui 12mln + 3 di bonus - Roberta_Siro : RT @juventustotale: ?? La trattativa tra Paul #Pogba e la #Juventus procede senza intoppi: restano da limare gli ultimi dettagli. Il giocato… - ZonaBianconeri : RT @juventustotale: ?? La trattativa tra Paul #Pogba e la #Juventus procede senza intoppi: restano da limare gli ultimi dettagli. Il giocato… - juventustotale : ?? La trattativa tra Paul #Pogba e la #Juventus procede senza intoppi: restano da limare gli ultimi dettagli. Il gio… - fiorett1 : RT @RidTheRock: il PROGETTO della #Juventus procede spedito e senza alcun intoppo come molti invece vogliono far credere La società vuole… -

Sky Sport

Federico Chiesa non vede l'ora di tornare in campo. L'esterno dellaè fermo dallo scorso gennaio, quando subì la rottura del legamento crociato anteriore ... 'Il recuperobene, il mio ...Un percorso checon calma e che ora potrebbe subire un'accelerazione decisa. La minaccia di una super offerta da parte di alcuni dei più grandi club del continente potrebbe cambiare infatti ... Juventus, Chiesa: "Obiettivo tornare a settembre. E sulla maglia numero 10...". VIDEO Ora non ci sono più dubbi su quale sarà la prossima squadra di Giorgio Chiellini: ecco l'annuncio ufficiale dell'agente ...Il francese, dopo aver detto addio al Manchester United, sembra pronto a tornare nuovamente alla Juventus. Affare che procede a gonfie vele con tanto ottimismo per il buon esito dell’operazione; un ...