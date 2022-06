Juventus, Arthur verso l’addio: incontro con l’agente per decidere il futuro (Di venerdì 10 giugno 2022) Le strade di Arthur e la Juventus potrebbero separarsi nel corso di questa estate: i bianconeri incontrano l’agente Il futuro di Arthur potrebbe essere lontano dalla Juventus. O almeno gli ultimi segnali sul brasiliano sembrano andare in questa precisa direzione. Nella giornata di ieri è andato in scena a Milano un summit tra il direttore sportivo Cherubini e l’agente del brasiliano Pastorello. Sul tavolo, ovviamente, il discorso relativo al futuro del brasiliano. Si cerca, come riportato da Tuttosport, una sistemazione per l’ex Barcellona provando a seguire due strade: il prestito o uno scambio con qualche top club. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Le strade die lapotrebbero separarsi nel corso di questa estate: i bianconeri incontranoIldipotrebbe essere lontano dalla. O almeno gli ultimi segnali sul brasiliano sembrano andare in questa precisa direzione. Nella giornata di ieri è andato in scena a Milano un summit tra il direttore sportivo Cherubini edel brasiliano Pastorello. Sul tavolo, ovviamente, il discorso relativo aldel brasiliano. Si cerca, come riportato da Tuttosport, una sistemazione per l’ex Barcellona provando a seguire due strade: il prestito o uno scambio con qualche top club. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ...

