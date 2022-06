Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, ufficiale la tournée estiva negli Usa: Allegri sfida Real e Barcellona - _Morik92_ : #Pogba-#Juve, ultime curve in arrivo e poi dritti insieme fino al traguardo finale. Qualche dettaglio da sistemare,… - romeoagresti : Lo #Sporting ha formulato un’offerta ufficiale alla #Juve per #Israel. Sul piatto 1 milione più piccoli bonus. I bi… - Bresingar_ : RT @Gazzetta_it: #Juve, ufficiale la tournée estiva negli Usa: Allegri sfida Real e Barcellona - sportli26181512 : Juve, ufficiale la tournée estiva negli Usa: Allegri sfiderà Real e Barcellona: Juve, ufficiale la tournée estiva n… -

Ora è: la Juventus farà la tournée estiva negli Stati Uniti, dal 21 al 30 luglio. Parteciperà alla Soccer Champions Tour, evento organizzato da AEG. Sarà l'occasione per giocare test amichevoli in ...Commenta per primo Attraverso una nota sul proprio sito, il Manchester United ha ufficialmente salutato Edinson Cavani, Lee Grant, Jesse Lingard, ... Pogba è in odore di ritorno allaed ...Oggi infatti la Juve ha annunciato le prime amichevoli di un'estate che ... Sfide importanti per i bianconeri, che avranno modo di testare nuove tattiche e schemi. Ecco il comunicato ufficiale ...La Juventus annuncia il tour estivo negli Stati Uniti: amichevoli di lusso contro Barcellona e Real Madrid. Le date delle sfide e il programma ...