Juve | frenata Kostic | spunta la nuova offerta

Si raffredda la pista per l'argentino, primi contatti col Sassuolo La Juventus ha avviato i primi contatti con il Sassuolo per Domenico Berardi. I dubbi su Angel Di Maria hanno portato il club ...La situazione sull'argentino ha subito qualche, ma non è ancora chiusa in un senso né nell'... L'esterno sinistro dell'Eintracht Francoforte vuole la, che però deve trovare la quadra con i ...Inghippo importante per la Juventus nella trattativa Kostic. L'affare per il nuovo esterno di Allegri rischia di dover andare per le lunghe ...A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky: “Mertens Credo che il mercato di Mertens sia appena inziato, dopo la mail e la ro ...