Junji It? Maniac, Netflix annuncia l'adattamento animato dei racconti del mangaka (Di venerdì 10 giugno 2022) Il maestro dell'horror giapponese Junji It? ha annunciato una nuova serie animata prodotta da Netflix e basata sulle sue storie intitolata Junji It? Maniac: Japanese Tales of the Macabre. Tenetevi pronti, perché Junji It? Maniac: Japanese Tales of the Macabre sta per arrivare su Netflix. Si tratta di una serie animata basata sui racconti del celebre mangaka, ed è stato proprio lui a raccontarci qualcosa sul progetto. Durante la Netflix Geeked Week, l'evento organizzato ormai annualmente dalla celebre piattaforma streaming, sono stati gli annunci che sono arrivati in merito a nuove produzioni, e tra queste vi è anche quello di una serie animata ispirata alle storie nate dalla fantasia del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022) Il maestro dell'horror giapponeseIt? hato una nuova serie animata prodotta dae basata sulle sue storie intitolataIt?: Japanese Tales of the Macabre. Tenetevi pronti, perchéIt?: Japanese Tales of the Macabre sta per arrivare su. Si tratta di una serie animata basata suidel celebre, ed è stato proprio lui a raccontarci qualcosa sul progetto. Durante laGeeked Week, l'evento organizzato ormai annualmente dalla celebre piattaforma streaming, sono stati gli annunci che sono arrivati in merito a nuove produzioni, e tra queste vi è anche quello di una serie animata ispirata alle storie nate dalla fantasia del ...

