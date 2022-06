Judy Garland | l’oscurità oltre l’arcobaleno della star immortale

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 10 giugno 2022) 100 anni di. 100 anni in cui non ha mai smesso di essere Dorothy Gale. Attrice di successo ma anche donna tormentata. Ma la sua luce eterna è ancora oggi splendente e, nonostante tutto, è in grado di trasportarci ancora da qualche parte,. La sua vita, sin dalla giovinezza, è proseguita attraverso due binari paralleli ben distinti. Da un lato, infatti, c’era, enfant prodige, celebre per la voce da contralto che con il ruolo di Dorothy Gale ne Il mago di Oz (1939), a soli 17 anni, divenne un’icona. Dall’altro, invece, dietro i colori sgargianti del Technicolor (una volta spente le abbaglianti luci dei riflettori), c’era Frances Ethel Gumm, costretta da estenuanti ritmi di lavoro e pericolose diete, a scapitosua salute ...