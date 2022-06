Judy Garland | 100 anni fa nasceva la grande diva americana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022)avrebbe compiuto 100oggi. Scomparsa a soli 47, è stata una delle maggiori dive di Holltwood dei suoi tempi tanto da essere inserita all‘ottavo posto nella classifica delle grandi star della storia del cinema dell’American Film Institute. È sta premiata, tra l’altro, con l‘Oscar giovanile, un Golden Globe alla carriera e diversi Grammy Award “Non avevo mai chiesto di diventare una attrice. Non sono mai stata bella, non sono mai stata una Duse e tutto quello che so fare è cantare. Ma decisero di farmi diventare un’attrice da quando avevo diecie cantavo con papà e le sorelle in teatro. Mi vide un tale della MGM e poi mi fece un provino e io divenni proprietà della MGM” Così, al secolo Frances Ethel Gumm, ha raccontato i ...