Johnny Depp, l'avvocata Camille Vasquez: "I rumors sul fatto che stiamo insieme sono sessisti" (Di venerdì 10 giugno 2022) L'avvocata di Johnny Depp, Camille Vasquez, ha dichiarato che è fidanzata e che le voci relative alla presunta relazione che avrebbe intrapreso con il suo cliente sono sessiste e deludenti. Camille Vasquez, l'avvocata di Johnny Depp, durante un'intervista di People Magazine ha detto che, a suo modo di vedere, le voci che girano a proposito della sua presunta relazione con il suo cliente sono "sessiste": i rumors in questione, come molti altri aspetti del processo, hanno letteralmente invaso i social media. Nell'intervista la Vasquez, che ha un fidanzato, ha detto di essere "molto felice della sua relazione" e ha ribadito che "non è etico uscire con i ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022) L'di, ha dichiarato che è fidanzata e che le voci relative alla presunta relazione che avrebbe intrapreso con il suo clientesessiste e deludenti., l'di, durante un'intervista di People Magazine ha detto che, a suo modo di vedere, le voci che girano a proposito della sua presunta relazione con il suo cliente"sessiste": iin questione, come molti altri aspetti del processo, hanno letteralmente invaso i social media. Nell'intervista la, che ha un fidanzato, ha detto di essere "molto felice della sua relazione" e ha ribadito che "non è etico uscire con i ...

