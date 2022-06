Jessica Selassié vuota il sacco: “Mi faccio forza” il momento è delicato (Di venerdì 10 giugno 2022) La Princess Jessica Selassiè confessa il suo stato d’animo dopo la rivelazione bomba: la sua amarezza lascia senza fiato i fan. Jessica Selassiè (fonte youtube)Nonostante la sua sfolgorante vittoria del reality “GF Vip”, la timida Jessica Selassiè sta ancora scontando il prezzo della sua cotta per il food influencer Barù Gaetani. I due si sono conosciuti proprio all’interno dalla casa di Cinecittà, sviluppando un rapporto di complicità e amicizia che, ahimè per Jessica, non è mai sfociato in amore. I fan si sono lanciati in voli pindarici, caldeggiando per una relazione, di fatto, mai decollata, e fondando un fandom a loro dedicato, i #jerù. Nonostante Barù e Jessica siano rimasti molto legati, poche ore fa la Princess ha dato notizia ufficiale che l’enologo si sarebbe fidanzato con ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 giugno 2022) La PrincessSelassiè confessa il suo stato d’animo dopo la rivelazione bomba: la sua amarezza lascia senza fiato i fan.Selassiè (fonte youtube)Nonostante la sua sfolgorante vittoria del reality “GF Vip”, la timidaSelassiè sta ancora scontando il prezzo della sua cotta per il food influencer Barù Gaetani. I due si sono conosciuti proprio all’interno dalla casa di Cinecittà, sviluppando un rapporto di complicità e amicizia che, ahimè per, non è mai sfociato in amore. I fan si sono lanciati in voli pindarici, caldeggiando per una relazione, di fatto, mai decollata, e fondando un fandom a loro dedicato, i #jerù. Nonostante Barù esiano rimasti molto legati, poche ore fa la Princess ha dato notizia ufficiale che l’enologo si sarebbe fidanzato con ...

