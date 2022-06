Jake La Furia anticipa il nuovo album con il brano “L’amore e la violenza”

(Di venerdì 10 giugno 2022) Barre crude, spaccati di vita che non lasciano spazio all’immaginazione. Dopo l’incredibile successo del joint“17” assieme a Emis Killa, certificato Doppio Platino, tra una settimana,Laè pronto a tornare con il suo“FERRO DEL MESTIERE” (Epic Records Italy/Sony Music Italy). Intantoha deciso di dare una piccolazione ai fan, pubblicando oggi, venerdì 10 giugno, la traccia “E LA” feat. Paky e 8blevrai (Epic Records Italy/Sony Music Italy), e svelando così gli ultimi due nomi che si vanno ad aggiungere al progetto. IldiLaè un “manuale della strada” in cui figurano tantissime ...

StefanoFabrizi1 : Nightlife, ci sono gli Audio 2 allo Shada e Jake La Furia a Le Gall. Tutti gli appuntamenti - insidemusicit : JAKE LA FURIA: esce “L’AMORE E LA VIOLENZA” feat. #Paky e #8blevrai #JakeLaFuria #LAMOREELAVIOLENZA #InsideMusic - Cchiaramazzoni : @aldomorogaming Jake la furia sta morendo dal ridere e tutto rosso m fa paura un pochino te lo devo dire wof - FabioAlcini : La mixtraks #345 festeggia il nuovo singolo di Manuel Agnelli schiaffandolo in copertina. In playlist ci sono Franc… - RapologiaIT : Jake La Furia, #Paky, #8blevrai - L’Amore e La Violenza - -

Rapologia

Vibe estivo!La- Paky - Voto 6,75 - Il beat mi convince, costruito sullo stile die l'emergenza di Paky. Bastille - Voto 6,65 - Le loro canzoni vengono fuori sempre alla distanza. ...La- Ferro del mestiere (17 giugno) Terzo album da solista per l'ex Club Dogo . Il 17 giugno arriva Ferro del mestiere (Epic Records Italy/Sony Music Italy). Il progetto vuole essere il ... Tutti i featuring di Ferro Del Mestiere il nuovo album di Jake La Furia Jake La Furia è pronto a tornare con il suo nuovo album “Ferro del mestiere”. Intanto dà una piccola anticipazione ai fan con “L’amore e la violenza” ...A dieci anni dal suo ritiro dalla scena, la prima esposizione museale di uno degli artisti italiani più ricercati dei primi anni Duemila. The exhibition path includes works that have become iconic, ...