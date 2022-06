Pubblicità

... Vince Genova e Genova) di esponenti di Italia viva e Azione. Matteoe Carlo Calenda hanno spiegato la scelta dicendo che non si tratta di una adesione a un progetto politica, ma è l'...Ma va detto che l appello plebiscitario al voto popolare funziona male anche nel caso, previsto per legge, delle riforme costituzionali: non a caso furono Berlusconi, e poia sollecitarlo: o ... Iv: domani Renzi a Siena per 'Il Mostro', 'vicino a Mps presentazione non come le altre' Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Domani, sabato 11 giugno, Matteo Renzi sarà a Siena per presentare “Il Mostro”. L'appuntamento è alle 17 al Grand Hotel ...Arriva domani a Siena Matteo Renzi con il nuovo libro ‘Il Mostro’, in cui l’ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva racconta la sua verità sui magistrati fiorentini che lo indagano nell’am ...