Italia, Tonali: «Facile andare avanti quando le cose vanno bene» (Di venerdì 10 giugno 2022) Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale Italiana. Ecco cosa ha dichiarato il centrocampista Sandro Tonali ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale Italiana. Le parole a Sky Sport. NON ESSERE UOMO MERCATO – «Diciamo che sono due estati completamente diverse. Questa non l’ho ancora finita, per un po’ dovrò tenere la testa al posto giusto e avere la concentrazione per le prossime due partite.» GIOVANI IN NAZIONALE – «Il calcio è strano. È arrivato il momento in cui tocca a noi andare in campo e dimostrare che la storiella dei giovani che non sono pronti non è vera. Abbiamo delle opportunità e dobbiamo far vedere che ci possiamo stare.» Italia – «Adesso bisogna essere ancora più gruppo. quando le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Sandroha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionalena. Ecco cosa ha dichiarato il centrocampista Sandroha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionalena. Le parole a Sky Sport. NON ESSERE UOMO MERCATO – «Diciamo che sono due estati completamente diverse. Questa non l’ho ancora finita, per un po’ dovrò tenere la testa al posto giusto e avere la concentrazione per le prossime due partite.» GIOVANI IN NAZIONALE – «Il calcio è strano. È arrivato il momento in cui tocca a noiin campo e dimostrare che la storiella dei giovani che non sono pronti non è vera. Abbiamo delle opportunità e dobbiamo far vedere che ci possiamo stare.»– «Adesso bisogna essere ancora più gruppo.le ...

