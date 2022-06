Isola dei Famosi | Altro che salute | il ritiro era già previsto | “Sta benissimo”

Leggi su specialmag

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il concorrente dell’deisi è appena ritirato e scoppia la bomba sul reality. Che cosa gli sta succedendo realmente? Marco Cucolo (Mediasetplay screenshot)Quest’anno all’deiè stata una bomba dietro l’altra ogni settimana e scoppia una polemica proprio sull’ultimo. Vediamo insieme che cosa è successo e se Marco Cucolo sta dicendo davvero la verità. Tra infortuni, ritiri e abbandoni del gioco quest’anno Ilary Blasi ha avuto diverse grane da risolvere. Il cast è stato rinforzato più volte e in aggiunta Guendalina Tavassi, Licia Nunes e Alessandro Iannoni non hanno proseguito la loro corsa per il reality. Ilary Blasi e gli autori si ritrovano con pochissimi naufraghi in Honduras e l’ultimodi Marco Cucolo per ragioni diha ...