Isola 2022, le belle parole di Alvin per Soleil: 'Poche come lei'. Cosa ha detto l'inviato (Di venerdì 10 giugno 2022) L'inviato Alvin, nonostante mantenga sempre un tono imparziale e mai di parte, si è lasciato andare a un breve commento su Soleil, in occasione di un collegamento video Photo Credits: Ufficio Stampa ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) L', nonostante mantenga sempre un tono imparziale e mai di parte, si è lasciato andare a un breve commento su, in occasione di un collegamento video Photo Credits: Ufficio Stampa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sopravvive ancora alle Galapagos la specie di tartaruga gigante dell'isola di Fernandina che si pensava ormai esti… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PROCIDA FILM ATELIER 2022 - 12 giovani per un film sull’isola Capitale con Leonardo Di Costanzo, lunedì 13 giugno la pr… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PROCIDA FILM ATELIER 2022 - 12 giovani per un film sull’isola Capitale con Leonardo Di Costanzo, lunedì 13 giugno la pr… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PROCIDA FILM ATELIER 2022 - 12 giovani per un film sull’isola Capitale con Leonardo Di Costanzo, lunedì 13 giugno la pr… - fsitaliane : Martedì #14giugno, all’#InnovationHub #FS di Isola Catania, si tiene il 4° Innovation Manager Hub 'L’innovazione al… -