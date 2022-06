Inzaghi | sfumato l’Ascoli serata a tinte giallorosse a Formentera

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Pipponon siederà sulla panchina del. Il presidente Pulcinelli, nonostante i tanti post polemici contro SuperPippo (reo di essersi andato a giocare la partita al Del Duca con la promozione già ottenuta, mettendo a rischio la B dei bianconeri), aveva provato a fare un tentativo per l’ex tecnico del Brescia, salvo poi fare retromarcia davanti alle richieste (o meglio garanzie) pretese dasull’allestimento della rosa. Sfumata la pista bianconera, il tecnico si è goduto aunaa fortiè stato immortalato in uno scatto, puntualmente postato e ripostato sui social, in compagnia della sua compagna Angela Robusti, ma soprattutto di Massimo Coda, ...

AntonyMura : @gaiacagliari96 Salvo sorprese credo che sarà Liverani,o al massimo De Rossi.. Andreazzoli ha detto che vuole allen… -

... possibilmente vincente, con Simone. Il tecnico nerazzurro è stato designato dal club per costruire un progetto triennale ad alti livelli, nonostante lo Scudettoper poco, ma con ...L' Inter ha cominciato a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simonein vista della prossima stagione, quando si darà l'assalto allo scudettoin extremis in quest'annata. Titolo che avrebbe una valenza doppia visto che porterebbe la seconda stella. ...Un po’ come è successo con il Cagliari. Il tecnico rimane quindi senza squadra per il momento e l’ Ascoli si sta già guardando intorno i nomi circolati sono quelli di Stefano Vecchi della Feralpisalò ...I contatti con William Viali sono stati positivi C'è interesse per due profili reduci da stagioni importanti in Serie C, rispettivamente con Feralpisalò e Cesena, ovvero Stefano Vecchi e William Viali ...