(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Mix, l’exchange italiano con sede a Milano, e, l’Ixp di Padova, hanno annunciato di avere sottoscritto unquadro per intraprendere forme di collaborazione e sperimentazione di carattere tecnologico e scientifico nel campo di tecnologie informatiche e telematiche innovative. Inoltre, per favorire l’interscambio del trafficotra l’area del Nord Est con altre aree d’Italia e estere, è stata realizzata un’interconnessione di livello 2 tra i siti Mix e, attraverso soluzioni di remote peering bidirezionali anche di tipo selettivo. I due player spiegano che la nuova collaborazione attivata nel Nord est tra i dueExchange consentirà di condividere esperienze e know-how comune in merito ad una pluralità di tematiche sempre più ...

Pubblicità

zazoomblog : Internet accordo fra Mix e Vsix - #Internet #accordo - lifestyleblogit : Internet, accordo fra Mix e Vsix - - italiaserait : Internet, accordo fra Mix e Vsix - TV7Benevento : Internet, accordo fra Mix e Vsix - - fisco24_info : Internet, accordo fra Mix e Vsix: (Adnkronos) - Al via nuovi test, nuovi servizi e più interscambi nel traffico Int… -

Spagna A marzo DAZN ha raggiunto uncon Telefonica, compagnia telefonica spagnola e finora ...visione delle partite di calcio della Liga in un'offerta complessiva insieme al traffico......si sono dimostrati i più attivi nel cercare regolamentazioni innovative del mondoe del ... Il 24 marzo scorso è stato definito untra Parlamento europeo e Consiglio sul testo del ...Mix, l’Internet exchange italiano con sede a Milano, e Vsix, l’Ixp di Padova, hanno annunciato di avere sottoscritto un accordo quadro per intraprendere forme di collaborazione e sperimentazione di ...© Reuters. Twitter, Elon Musk viene finanziato da un miliardario russo Elon Musk ha mostrato alti e bassi nella sua intenzione di far diventare la piattaforma di social media Twitter, Inc. (NYSE:TWTR ...