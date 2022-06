Internet | accordo fra Mix e Vsix

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Mix, l’exchange italiano con sede a Milano, e, l’Ixp di Padova, hanno annunciato di avere sottoscritto unquadro per intraprendere forme di collaborazione e sperimentazione di carattere tecnologico e scientifico nel campo di tecnologie informatiche e telematiche innovative. Inoltre, per favorire l’interscambio del trafficotra l’area del Nord Est con altre aree d’Italia e estere, è stata realizzata un’interconnessione di livello 2 tra i siti Mix e, attraverso soluzioni di remote peering bidirezionali anche di tipo selettivo. I due player spiegano che la nuova collaborazione attivata nel Nord est tra i dueExchange consentirà di condividere esperienze e know-how comune in merito ad una pluralità di tematiche sempre più ...