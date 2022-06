Inter | Marotta | 'Dybala? Vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior squadra possibile entro giugno'

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Inter, #Marotta: 'Come è andato incontro con agente #Dybala? Lavoriamo per una squadra competitiva' ?? @ivanfcardia - capuanogio : ?? L'entourage di #Dybala considera bassa la prima offerta arrivata dall'#Inter di 5,5 milioni netti più bonus a sal… - marcoconterio : ?? Marotta: 'Stiamo lavorando per allestire un'#Inter competitiva. Vogliamo chiudere tutto entro giugno per dare a I… - LuigiLiccardo6 : RT @capuanogio: ?? L'entourage di #Dybala considera bassa la prima offerta arrivata dall'#Inter di 5,5 milioni netti più bonus a salire per… - jrbasket2015 : RT @DiMarzio: .@Inter, il commento di #Marotta sul #calciomercato dei nerazzurri -

... per non dire settimane, che sentiamo dire 'Dybala all': è fatta!' o 'Dybala -ci siamo' ... intermediari e la dirigenza nerazzurra con in primis. L'esito di questo primo incontro ...Monza potrebbe essere un asse caldo per il mercato: i brianzoli potrebbero versare 40 milioni utili ai nerazzurri In estate potrebbe essere un asse caldissimo quello trae Monza.e Galliani stanno lavorando sotto traccia per trovare una quadratura su possibili investimenti. Pinamonti, Sensi e il riscatto di Pirola, da questi tre ...L'amministratore delegato nerazzurro non si è sbilanciato particolarmente, queste le sue parole: “Fatto il primo passo completo per portare Dybala all’Inter Stiamo lavorando al fine di allestire una ...A margine della presentazione di un libro sul diritto dello sport a Milano, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato delle trattative che i nerazzurri stanno conducendo negli ...