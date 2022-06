Inter, Marotta: “Dybala? Stiamo lavorando per creare una squadra competitiva entro giugno” (Di venerdì 10 giugno 2022) Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, non si è sbilanciato particolarmente sulla situazione mercato attuale: “Se abbiamo fatto il primo passo per portare Dybala all’Inter? Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l’Inter. Il mio lavoro, di Ausilio e Baccin è mirato proprio a concludere tutto nel mese di giugno per poter mettere a disposizione di Inzaghi la migliore squadra possibile. Ovviamente rispettando quel concetto di sostenibilità che dobbiamo sempre tenere a mente”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Beppe, amministratore delegato nerazzurro, non si è sbilanciato particolarmente sulla situazione mercato attuale: “Se abbiamo fatto il primo passo per portareall’al fine di allestire unacome merita l’. Il mio lavoro, di Ausilio e Baccin è mirato proprio a concludere tutto nel mese diper poter mettere a disposizione di Inzaghi la migliorepossibile. Ovviamente rispettando quel concetto di sostenibilità che dobbiamo sempre tenere a mente”. SportFace.

