Inter | Di Marzio | “Milenkovic nuovo obiettivo dei nerazzurri | operazione slegata da Bremer | i dettagli”

(Di venerdì 10 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sull’esse dell’per. Ecco quanto affermato. “L’continua a muoversi sul mercato e su più fronti. Oltre all’attacco (con le mosse per Dybala e Lukaku), il club nerazzurro si sta attivando per sistemare il reparto difensivo di Inzaghi: ilè Nikoladella Fiorentina. Dei primi contatti sono già stati avviati nei giorni scorsi e il profilo dista scalando le gerarchie dei dirigenti dell’. L’eventuale arrivo del difensore ...

di Michele Cappello - Redazione DiTante le trattative in entrata, ma il club dovrà fare i conti anche con le uscite. La ... un po' a sorpresa, c'è l'. I nerazzurri nelle scorse giornate ...di Simone Golia - Redazione DiDopo tanta panchina a Empoli è stato numero uno assoluto. Adesso è nel mirino di Fiorentina, ... È successo a San Siro contro l'del suo idolo Handanovic, che ... Di Marzio: “Lautaro non vuole lasciare l’Inter. Bremer-Milenkovic Via uno dei 3. Lukaku…” Nikola Milenkovic è il nome nuovo per la difesa dell’Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio, al club nerazzurro piace molto il centrale serbo, arrivato alla Fiorentina nel 2017. Nessuna trattativ ...Intervenuto a 'Sky Calciomercato - L'Originale', Gianluca di Marzio ha fatto il punto sul mercato rossonero: "Il Milan ha raggiunto l'accordo per il riscatto di ...