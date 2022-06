Inter, 40 milioni potrebbero arrivare dal Monza: le ultime (Di venerdì 10 giugno 2022) Inter Monza potrebbe essere un asse caldo per il mercato: i brianzoli potrebbero versare 40 milioni utili ai nerazzurri In estate potrebbe essere un asse caldissimo quello tra Inter e Monza. Marotta e Galliani stanno lavorando sotto traccia per trovare una quadratura su possibili investimenti. Pinamonti, Sensi e il riscatto di Pirola, da questi tre nomi l’Inter potrebbe ricavare ben 40 milioni. Cifra utilissima per rientrare dei 70 milioni previsti dal bilancio. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022)potrebbe essere un asse caldo per il mercato: i brianzoliversare 40utili ai nerazzurri In estate potrebbe essere un asse caldissimo quello tra. Marotta e Galliani stanno lavorando sotto traccia per trovare una quadratura su possibili investimenti. Pinamonti, Sensi e il riscatto di Pirola, da questi tre nomi l’potrebbe ricavare ben 40. Cifra utilissima per rientrare dei 70previsti dal bilancio. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

