Intanto nel mondo (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ex presidente statunitense Donald Trump accusato di tentativo di colpo di stato, la Banca centrale europea annuncia un rialzo dei tassi, l'Iran smantella ventisette telecamere di sorveglianza del suo programma nucleare. Leggi

