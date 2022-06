Inghilterra-Italia in tv domani: orario, canale e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di venerdì 10 giugno 2022) L’Italia di Roberto Mancini affronterà l’Inghilterra di Gareth Southgate nella circostanza della terza giornata dei gironi della Nations League 2022/2023. Stimolante sfida per entrambe le selezioni nazionali, in quanto riproposizione della finale degli ultimi Europei vinta dagli azzurri; il gruppo nostrano, adesso, non rispecchia esattamente quello che sfidò gli inglesi a Wembley, ma anzi risulta praticamente rivoluzionato e con molte sorprese da offrire agli appassionati di calcio. Grande attesa per la prestazione dell’Italia dopo il buon pareggio contro la Germania e la convincente vittoria ai danni dell’Ungheria. L’Inghilterra, invece, vorrà rialzarsi dopo una sconfitta e un pari nei primi due match di Nations ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) L’di Roberto Mancini affronterà l’di Gareth Southgate nella circostanza della terza giornata dei gironi della. Stimolante sfida per entrambe le selezioni nazionali, in quanto riproposizione della finale degli ultimi Europei vinta dagli azzurri; il gruppo nostrano, adesso, non rispecchia esattamente quello che sfidò gli inglesi a Wembley, ma anzi risulta praticamente rivoluzionato e con molte sorprese da offrire agli appassionati di calcio. Grande attesa per la prestazione dell’dopo il buon pareggio contro la Germania e la convincente vittoria ai danni dell’Ungheria. L’, invece, vorrà rialzarsi dopo una sconfitta e un pari nei primi due match di...

