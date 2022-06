Inaugurato il primo ponte autostradale tra Russia e Cina

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Russia, inaugurato il primo ponte stradale fra Mosca e la Cina #russia - Agenzia_Italia : L'infrastruttura è costata 18,8 miliardi di rubli (318 milioni di dollari) e consolida i legami sempre più stretti… - ninnitarantino : RT @Agenzia_Italia: L'infrastruttura è costata 18,8 miliardi di rubli (318 milioni di dollari) e consolida i legami sempre più stretti tra… - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Russia, inaugurato il primo ponte stradale fra Mosca e la Cina #russia -

All'inizio di aprile, la Russia ha completato la costruzione della sua sezione delponte ferroviario Russia - Cina, la cui apertura è prevista per agosto. Entrambi i progetti fanno parte dell'...In Cina il marchio halo scorso dicembre un flagship nel mall Taikoo Li Sanlitun di Pechino, il terzo punto vendita all'estero e ildiretto in Cina. Sul mercato italiano è presente ...Grande successo per Joana Amendoeira, una delle artiste piuÌ importanti della cosiddetta “Nova geraçaÌÂo do Fado” che giovedì 9 giugno alle 21.30 ha inaugurato il Chiostro - Ex Convento di Santa ...Il primo ponte autostradale che collega Russia e Cina - le città di Blagoveshchensk e Heihe - è stato aperto al traffico, mentre Mosca guarda sempre più a Pechino dopo la rottura con l’Occidente per l ...