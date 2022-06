In trappola nel bagno chimico che si ribalta: condannato il Comune di Milano (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo ha denunciato il Comune di Milano per essersi trovato a testa in giù dentro un bagno pubblico. La piccola struttura era "appoggiata e non ancorata" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo ha denunciato ildiper essersi trovato a testa in giù dentro unpubblico. La piccola struttura era "appoggiata e non ancorata"

Pubblicità

messveneto : Coltellata nel sottopasso: è stata una trappola, ora l’indagine si allarga: Il ragazzo con la lama attirato con una… - TuttoSuMilano : RT @Corriere: Milano, ribaltato e in trappola nel bagno chimico: condannato il Comune - MartaDj1 : RT @Corriere: Milano, ribaltato e in trappola nel bagno chimico: condannato il Comune - Corriere : Milano, ribaltato e in trappola nel bagno chimico: condannato il Comune - Luxgraph : Milano, ribaltato e in trappola nel bagno chimico: condannato il Comune #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -