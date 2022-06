In nome del cielo, trailer e poster della serie evento in arrivo a luglio su Disney+ (Di venerdì 10 giugno 2022) In nome del cielo, ecco trailer e poster della serie evento in arrivo a luglio su Disney+ tratta dal bestseller di Jon Krakauer con Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones diretti da Dustin Lance Black Disney+ ha annunciato che l’attesissima serie evento originale In nome del cielo, del premio Oscar Dustin Lance Black con Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones, arriverà in Italia il 27 luglio sulla piattaforma streaming, all’interno di Star. Targata FX, In nome del cielo, è una serie ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e segue gli eventi che hanno portato ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Indel, eccoinsutratta dal bestseller di Jon Krakauer con Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones diretti da Dustin Lance Blackha annunciato che l’attesissimaoriginale Indel, del premio Oscar Dustin Lance Black con Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones, arriverà in Italia il 27sulla piattaforma streaming, all’interno di Star. Targata FX, Indel, è unaispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e segue gli eventi che hanno portato ...

