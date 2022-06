In Nome del Cielo su Disney+, Andrew Garfield nella serie evento tratta da una sconvolgente storia vera: data, trailer e trama (Di venerdì 10 giugno 2022) Arriva In Nome del Cielo su Disney+. La piattaforma della casa di Topolino ha annunciato che l’attesissima serie evento originale, realizzata dal premio Oscar Dustin Lance Black debutterà in Italia il 27 luglio, all’interno del pacchetto di Star. Targata FX, Under the Banner of Heaven – In Nome del Cielo ha debuttato negli Stati Uniti lo scorso aprile. La serie tv è ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e racconta una storia vera di fondamentalismo religioso. La storia segue gli eventi reali che hanno portato all’omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (interpretata da Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, Utah. Mentre il detective Jeb Pyre (il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Arriva Indelsu. La piattaforma della casa di Topolino ha annunciato che l’attesissimaoriginale, realizzata dal premio Oscar Dustin Lance Black debutterà in Italia il 27 luglio, all’interno del pacchetto di Star. Targata FX, Under the Banner of Heaven – Indelha debuttato negli Stati Uniti lo scorso aprile. Latv è ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e racconta unadi fondamentalismo religioso. Lasegue gli eventi reali che hanno portato all’omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (interpretata da Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, Utah. Mentre il detective Jeb Pyre (il ...

