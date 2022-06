In nome del cielo: la serie poliziesca con Andrew Garfield arriva su Disney+, ecco la data di uscita (Di venerdì 10 giugno 2022) Il trailer e il poster italiani della serie In nome del cielo annunciano la data di uscita dell'atteso show poliziesco a sfondo religioso con Andrew Garfield su Disney+. Disney+ ha annunciato la data di uscita dell'attesissima serie evento In nome del cielo, del premio Oscar Dustin Lance Black, con Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones: la serie poliziesca arriverà in Italia il 27 luglio sulla piattaforma streaming, all'interno di Star. Targata FX, In nome del cielo, è una serie ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e segue ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022) Il trailer e il poster italiani dellaIndelannunciano ladidell'atteso show poliziesco a sfondo religioso consuha annunciato ladidell'attesissimaevento Indel, del premio Oscar Dustin Lance Black, cone Daisy Edgar-Jones: laarriverà in Italia il 27 luglio sulla piattaforma streaming, all'interno di Star. Targata FX, Indel, è unaispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e segue ...

