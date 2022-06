In Florida la schiusa delle tartarughe giganti (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) - A Juno Beach, an ord di West Palm Beach, sulla costa orientale della Florida, si è schiuso un nido di tartarughe marine liuto. Le liuto sono le tartarughe più grandi al mondo e secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura sono una specie vulnerabile. Il video della schiusa è comparso su Instagram dal profilo di Florida Adventure Hunters e mostra il gruppo di tartarughine che striscia fuori dalla sabbia e si avventura nelle acque dell'oceano. Secondo il centro di ricerca Loggerhead Marinelife Center, il 2022 conta almeno 4.459 nidi di tartaruga marina sulle spiagge di Juno, Jupiter-Carlin e Tequesta. La Florida ospita infatti oltre il 90% di tutte le nidificazioni di tartarughe marine del Nord America. Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) - A Juno Beach, an ord di West Palm Beach, sulla costa orientale della, si è schiuso un nido dimarine liuto. Le liuto sono lepiù grandi al mondo e secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura sono una specie vulnerabile. Il video dellaè comparso su Instagram dal profilo diAdventure Hunters e mostra il gruppo di tartarughine che striscia fuori dalla sabbia e si avventura nelle acque dell'oceano. Secondo il centro di ricerca Loggerhead Marinelife Center, il 2022 conta almeno 4.459 nidi di tartaruga marina sulle spiagge di Juno, Jupiter-Carlin e Tequesta. Laospita infatti oltre il 90% di tutte le nidificazioni dimarine del Nord America.

