In bici per l’Italia nelle Giornate Nazionali del Cicloturismo

(Adnkronos) – E' un weekend ricco di pedalate quello che si apre domani. Sabato e domenica è infatti in programma la seconda edizione delle Giornate Nazionali del Cicloturismo organizzata dalla FIAB – Federazione Italiana Ambiente e bicicletta. Qualche esempio: in Lombardia si potrà pedalare tra i borghi antichi e a Cremona si raggiungerà un'azienda agricola del territorio per una spesa a km 0. In Toscana sono in calendario ciclo-gite nei parchi cittadini e a Siena si propone una pedalata sulle strade sterrate attraverso le Crete Senesi. nelle Marche si andrà da Fano fino al faro, visitando aziende agricole e ville storiche. In Campania, per cicloturisti più preparati, è in programma un percorso ad anello nel cuore del Cilento. Tutti gli itinerari su www.andiamoinbici.it

