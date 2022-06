Imu, pagamento del 16 giugno: tutto quello che c’è da sapere in 9 domande e risposte (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel calcolo bisognerà prestare attenzione a rendite e aliquote da applicare. In caso di ritardi sanzioni più leggere se si recupera in tempi rapidi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel calcolo bisognerà prestare attenzione a rendite e aliquote da applicare. In caso di ritardi sanzioni più leggere se si recupera in tempi rapidi

Pubblicità

salvatoreblanc7 : RT @CafCisl: ? Sei proprietario di un immobile, terreno o area fabbricabile? ?? Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell'acconto… - Cisl_ER : RT @CafCisl: ? Sei proprietario di un immobile, terreno o area fabbricabile? ?? Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell'acconto… - CislNazionale : RT @CafCisl: ? Sei proprietario di un immobile, terreno o area fabbricabile? ?? Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell'acconto… - CafCisl : ? Sei proprietario di un immobile, terreno o area fabbricabile? ?? Il 16 giugno scade il termine per il pagamento d… - lillydessi : Imu, pagamento del 16 giugno: tutto quello che c’è da sapere in 9 domande e risposte - Il Sole 24 ORE… -