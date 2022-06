Immigrazione clandestina e traffico di farmaci | sette arresti | tre ricercati - Foto e video

Pubblicità

FrancescoLollo1 : A questo porta l’immigrazione clandestina incontrollata. - poliziadistato : Fermato da #Squadramobile Bergamo e @_Carabinieri_ gruppo di cittadini italiani e albanesi accusati di favoreggiam… - SkyTG24 : #Lombardia, immigrazione clandestina e traffico farmaci: 8 arresti - Red01488207 : RT @GiorgiaMeloni: Sono anni che denunciamo gli effetti nefasti dell’immigrazione clandestina, mentre la sinistra chiudeva gli occhi e accu… - TimHeller : RT @poliziadistato: Fermato da #Squadramobile Bergamo e @_Carabinieri_ gruppo di cittadini italiani e albanesi accusati di favoreggiamento… -

Polizia e carabinieri, in collaborazione con le forze dell'ordine albanesi, hanno smantellato un complesso sistema di, che consentiva l'accesso illegale in Italia a cittadini albanesi, alcuni dei quali beneficiavano - senza averne titolo e grazie alla complicità di medici e di infermieri in ...Le accuse Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell', truffa ai danni del Sistema sanitario ...Ricostruito un consistente mercato “nero” di farmaci ottenuti in Italia e e illegalmente esportati in Albania. Dall’Italia arrivavano anche false certificazioni attestanti la necessità dei cittadini a ...Polizia e Nas carabinieri di Milano, con la collaborazione della polizia albanese, hanno eseguito questa mattina 8 misure cautelari coercitive emesse dalla Dda della Procura di Milano nei confronti di ...