Immanuel Casto | “Malcostume” è il nuovo album irriverente e poetico

(Di venerdì 10 giugno 2022)annuncia il suo, in uscita il 10 giugno per Freak&Chic in distribuzione Artist First, che vede la produzione di Stefano ‘Keen’ Maggiore e Romina Falconi. Nel disco saranno contenuti gli ultimi due singoli: D!CKPIC e PIENA feat KARMA B. Il tour, prodotto da Freak&Chic e Barley Arts, partirà il 12 giugno dal Magnolia di Milano e toccherà le principali venue italiane dell’estate. Persegna il ritorno sulle scene dopo sette anni L’atteso ritorno in studio, dopo sette anni dall’ultimo The Pink, ci mostra un, che se nelle tracce come D!CKPIC, PIENA e AMORE ARIANO ci dimostra ancora ...

MarkFufflePuff : @AndrewPattone Immanuel Casto dice: «Io te lo darò» ma io e @airon90 capiamo: «IO TERRONAAA NOOO» - DrApocalypse : #Malcostume di Immanuel Casto, ecco il nuovo album - audio - claudio____sm : alcune canzoni dell'ultimo album di Immanuel Casto mi colpiscono molto più di quanto vorrei, come Sangue e incenso… - AlbieroMarcoArt : ALZATE L'AUDIO AL MASSIMO!!! ///>o</// Immanuel Casto - Amore Ariano

- Malcostume (10 giugno) Il 'Divo' torna con un nuovo album dopo sette anni ( Malcostume esce per Freak&Chic e con distribuzione Artist First). Il 12 giugnoparte ...L'uscita del nuovo singolo coincide anche con l'inizio della collaborazione di Roberto Casalino con la Freak&Chic di Jacopo Levantaci (Romina Falconi, The Andre,, Karma B) che seguirà ... Immanuel Casto: "Malcostume" è il nuovo album Una storia d'amore in 4 atti, 4 momenti clou narrati dalla voce sinuosa di Frah Quintale. Storia breve passa dal colpo di fulmine all'accettazione di una inevitabile fine, con in mezzo tanto i momenti ..."L'ultima" è il nuovo singolo del cantautore Roberto Casalino, in uscita venerdì 3 giugno per l'etichetta indipendente Casakiller e distribuito da Artist First. (ANSA) ...