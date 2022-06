Il vice capo dell' intelligence ucraina ammette | ' I russi sono più forti | ora dipende solo dalle armi di Usa e Ue'

(Di venerdì 10 giugno 2022) Non si può più nascondere. Ormai è lui stesso adrlo. IlmilitareVadym Skibitsky ha dichiarato che l'sta perdendo contro laa in prima linea e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la… - Open_gol : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina: «I nostri partner ci hanno consegnato il 10% di quanto dovevano»… - MAURO72016404 : RT @valdi_valdo: @Enrico__Costa Chi lo ha nominato? 'il presidente del Consiglio, Mario Draghi, comunica l’intenzione di conferire al dotto… - buzzax66 : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina ha affermato che l'Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima l… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Il vice capo dell'intelligence militare ucraina: «I nostri partner ci hanno consegnato il 10% di quanto dovevano» #UkraineRus… -

Non si può più nascondere. Ormai è lui stesso ad ammetterlo. Ildell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima linea e che ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall'...Ildell'intelligence militare ucraina, Vadym Skibitsky, ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima linea: 'Questa è ormai una guerra di artiglieria. I fronti sono ...Il vice capo dell'intelligence militare ucraina, Vadym Skibitskylanciato: ora dipende quasi esclusivamente dalle armi fornite dell'Occidente ...Il vice capo dell’intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l’Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima linea e che ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti d ...