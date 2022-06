“Il viaggio degli eroi” | il film di Manlio Castagna dedicato ai campioni del 1982

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 giugno 2022) Mercoledì 15 giugno, a Roma, ci sarà la presentazione alla stampa del“Il”,aidel, di, con Marco Giallini. L’appuntamento è per le 10.30 alla Casa del Cinema di Largo Marcello Mastroianni 1, alla Sala Deluxe. A seguire, alle 12, ci sarà una conferenza stampa alla quale interverranno tanti atleti di quella mitica Nazionale, come Alessandro Altobelli, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini, Franco Causio, Bruno Conti e Fulvio Collovati, insieme al regista, i produttori Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures, Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema e Angelo Teodoli, Amministratore Delegato di Rai Com. Modera Marco Franzelli. «...