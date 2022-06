Il vetro italiano, eccellenza nascosta ed in sofferenza (Di venerdì 10 giugno 2022) «Di noi nessuno parla ma siamo tra quelli che più di altri pagano il caro bollette». Che il costo dell'energia abbia vissuto dall'inizio della guerra i mesi più caldi della propria storia è sotto gli occhi di tutti. Ancora oggi siamo davanti a nuovi record per la benzina al distributore e questo malgrado gli aiuti di Stato. Ci sono però settori produttivi che di calore vivono e quindi stanno passando mesi (scusate il gioco di parole) infernali. Le chiamano imprese «energivore», neologismo dietro il quale si nascondono aziende, imprenditori, dipendenti, vite. Tra questi le aziende che si occupano del vetro, materiale nobile, green, riciclabile all'infinito, esteticamente malleabile e quindi una manna per i creativi, ma che sta soffrendo. «Stiamo pagando il metano 5 volte tanto rispetto allo scorso anno -Fabrizio Fabrizio Cattaneo, Dir. Gimav Qual era ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) «Di noi nessuno parla ma siamo tra quelli che più di altri pagano il caro bollette». Che il costo dell'energia abbia vissuto dall'inizio della guerra i mesi più caldi della propria storia è sotto gli occhi di tutti. Ancora oggi siamo davanti a nuovi record per la benzina al distributore e questo malgrado gli aiuti di Stato. Ci sono però settori produttivi che di calore vivono e quindi stanno passando mesi (scusate il gioco di parole) infernali. Le chiamano imprese «energivore», neologismo dietro il quale si nascondono aziende, imprenditori, dipendenti, vite. Tra questi le aziende che si occupano del, materiale nobile, green, riciclabile all'infinito, esteticamente malleabile e quindi una manna per i creativi, ma che sta soffrendo. «Stiamo pagando il metano 5 volte tanto rispetto allo scorso anno -Fabrizio Fabrizio Cattaneo, Dir. Gimav Qual era ...

