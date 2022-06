Il top con le rose in tessuto di Miriam Leone che sposa il trend sexy bra (Di venerdì 10 giugno 2022) Anche Miriam Leone ha sposato uno dei trend della primavera-estate 2022, quella del mini-top prezioso e lavorato. Una tendenza già vista con Chiara Ferragni ed Elodie, che avevano indossato la versione a foglia di fico di AndreAdamo. Questa volta, è l’attrice sicialiana a sfoggiare un sexy bra, in occasione di una serata organizzata da Bulgari, all’embassade d’Italie en France. All’evento di Parigi, Bvlgari Eden: The Garden of Wonders, sono stati presentati alcuni dei pezzi più esclusivi di alta gioielleria, realizzati dal noto marchio italiano. Tante le celebrità presenti, a partire dalla testimonial del brand, Anne Hathaway, fino a Tina Kunakey e Vincent Cassel, Carla Bruni e Priyanka Chopra. La Miss Italia 2008 si è presentata al gala con un micro top a forma di rosa color crema, a cui ha abbinato ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 10 giugno 2022) Anchehato uno deidella primavera-estate 2022, quella del mini-top prezioso e lavorato. Una tendenza già vista con Chiara Ferragni ed Elodie, che avevano indossato la versione a foglia di fico di AndreAdamo. Questa volta, è l’attrice sicialiana a sfoggiare unbra, in occasione di una serata organizzata da Bulgari, all’embassade d’Italie en France. All’evento di Parigi, Bvlgari Eden: The Garden of Wonders, sono stati presentati alcuni dei pezzi più esclusivi di alta gioielleria, realizzati dal noto marchio italiano. Tante le celebrità presenti, a partire dalla testimonial del brand, Anne Hathaway, fino a Tina Kunakey e Vincent Cassel, Carla Bruni e Priyanka Chopra. La Miss Italia 2008 si è presentata al gala con un micro top a forma di rosa color crema, a cui ha abbinato ...

GiovaAlbanese : #DiMaria con i vantaggi fiscali è un grande affare. Senza, resta un colpo di #calciomercato di prima fascia: ma ci… - avv_gr : RT @VivoLibera: Giorgio Bianchi distrugge Di Maio in sala stampa Senato: 'Sono stato querelato da Di Maio per averlo accostato ad uno stra… - Matteo_Caldo_74 : RT @VivoLibera: Giorgio Bianchi distrugge Di Maio in sala stampa Senato: 'Sono stato querelato da Di Maio per averlo accostato ad uno stra… - robertafatta1 : RT @CosaInTendenza: Alle 11:23 #r101 con 2.057 tweet è entrato nella TOP 5 delle tendenze Italia alla posizione 5 Tweet in evidenza per l'… - fabiopieranton1 : RT @VivoLibera: Giorgio Bianchi distrugge Di Maio in sala stampa Senato: 'Sono stato querelato da Di Maio per averlo accostato ad uno stra… -